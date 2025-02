Bollette, bonus sociale luce e gas: ecco per chi e come risparmiare anche senza requisiti

(Adnkronos) – Il 2025 è iniziato con un’ottima notizia per tutti i cittadini che potranno accedere al bonus sociale luce e gas: l’agevolazione, che consiste in uno sconto sulle bollette di importo variabile, è stata infatti prorogata dalla Legge di Bilancio e sarà attiva per tutto il nuovo anno. Per tutti i cittadini che non hanno accesso a questi bonus, esistono altre vie per ridurre la spesa energetica? Una possibile soluzione arriva dall’Osservatorio di Switcho, il servizio 100% digitale e gratuito che aiuta i suoi utenti a risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia e assicurazione, secondo cui il cambio di fornitore potrebbe essere l’asso nella manica dei consumatori esclusi dal bonus. “Effettuare uno switch di luce e gas – spiega Redi Vyshka, coo e co-founder – passando a una delle migliori offerte presenti a oggi sul mercato libero spesso permette di abbassare le bollette, arrivando in alcuni casi a ottenere risparmi che hanno poco da invidiare agli importi del bonus stesso. Considerando una famiglia di 3-4 persone dotata di un’offerta luce e gas in linea con la media di mercato, ad esempio, abbiamo stimato che è possibile risparmiare circa 360 euro all’anno”. Logicamente, il risparmio potenziale cresce all’aumentare dei consumi: maggiori sono questi ultimi, più importante diventa assicurarsi di avere una buona offerta energetica. Il cambio di fornitore è un’operazione gratuita che può essere effettuata da tutti gli intestatari di forniture di energia elettrica o gas. È stato già evidenziato quanto possa risultare vantaggioso per gli utenti non beneficiari di bonus, ma va sottolineato che in alcuni casi anche le persone che ricevono il bonus sociale (classificati come clienti vulnerabili) possono risparmiare cambiando offerta. Lo spiega ancora Vyshka: “Da diversi mesi ormai non si trovavano offerte del mercato libero più vantaggiose delle condizioni economiche proposte dal servizio di maggior tutela, a cui hanno accesso i clienti vulnerabili. Con il 2025, tuttavia, notiamo dei cambiamenti: a oggi esistono alcune offerte luce e gas che possono aiutare a risparmiare, seppur ogni situazione vada valutata caso per caso in base ai consumi di ciascuna famiglia”. Per questi clienti, infine, c’è anche la possibilità di passare nel servizio a tutele graduali della luce fino al 30 giugno 2025. In ogni caso va ricordato che l’offerta che si sceglie di sottoscrivere non preclude mai la ricezione del bonus sociale. In conclusione, è bene sottolineare che, indipendentemente dal tipo di tariffa di cui si usufruisce, la mutevolezza del mercato e dei prezzi energetici rende complesso prendere la migliore decisione per le proprie forniture. Il consiglio, pertanto, è di affidarsi a servizi digitali e trasparenti in grado di consigliare se e quando conviene effettuare davvero un cambio, onde evitare di trovarsi con un’offerta peggiorativa rispetto a quella attuale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2025