Attualità

Bolelli-Vavassori, oggi semifinale del doppio alle Atp Finals. Orario e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tornano in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals. Oggi, sabato 15 novembre, la coppia azzurra è impegnata nella semifinale del Torneo dei maestri contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Chi vince strappa un posto nella finale di domani a Torino. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming. Il match tra Bolelli-Vavassori ed Heliovaara-Patten inizierà non prima delle 12. Sono tre le sfide precedenti tra le coppie, con gli azzurri sotto 2-1.  Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ballando con le stelle, stasera 15 novembre: le anticipazioni di oggi, torna Andrea Delogu

9 minuti fa

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint a Valencia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

19 minuti fa

Sinner-De Minaur, oggi semifinale alle Atp Finals. Orario, precedenti e dove vederla in chiaro

20 minuti fa

Diabete e alimentazione: ecco la ‘positive nutrition’ per una dieta non punitiva

7 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio