Attualità

Bolelli alza la Coppa Davis, ma… la rompe (poi l’aggiusta)

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
L'Italia vince la Coppa Davis, ma Simone Bolelli… la rompe. Durante le celebrazioni di rito, quando i protagonisti del trionfo azzurro si sono passati di mano in mano il trofeo, l'Insalatiera d'argento è arrivata al doppista, che l'ha sollevata. A quel punto però il trofeo si è letteralmente diviso in due pezzi, con Berrettini che ha dovuto aiutare il compagno di Nazionale a rimetterla insieme. La parte superiore del trofeo è stata quindi reinserita in quello inferiore e l'insalatiera, che per la terza volta consecutiva si tinge d'azzurro, è tornata come nuova. Poi Bolelli, tra sorrisi e risate, l'ha alzata al cielo per l'ovazione di Bologna.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Italia vince Coppa Davis, Musetti esulta: “Avete fatto la storia”. E Alcaraz si complimenta

39 minuti fa

Serie A, Inter-Milan 0-0 – Diretta

1 ora fa

Che tempo che fa, Fazio e la dedica commossa a Ornella Vanoni

1 ora fa

Cobolli colpisce nastro e impreca, Munar lo riprende: tensione in finale di Coppa Davis

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio