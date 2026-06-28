Bocelli incanta Piazza San Marco, trionfo per il concerto dei 30 anni di ‘Romanza’

(Adnkronos) – Piazza San Marco trasformata in un teatro a cielo aperto per il debutto italiano del "Romanza 30th Anniversary World Tour" del maestro Andrea Bocelli. Davanti a cinquemila spettatori, con tutti i posti disponibili esauriti già da giorni, il tenore si è esibito nella serata di sabato 27 giugno nel cuore di Venezia con il tour mondiale che celebra i trent'anni di "Romanza", l'album italiano più venduto di sempre e uno dei dischi in lingua non inglese di maggior successo nella storia della musica, con oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo. Accompagnato dall'Orchestra diretta dal maestro Carlo Bernini e affiancato da ospiti come il soprano Mariam Battistelli, il baritono Roberto de Candia, la violinista Rusanda Panfili e Andrea Lykke, Bocelli ha proposto un viaggio attraverso il grande repertorio lirico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Dalle arie di Verdi, Puccini, Bizet, Rossini e Lehár fino ai brani simbolo del suo repertorio pop, da "Caruso" a "Vivere", da "Romanza" a "Il mare calmo della sera", passando per "Vivo per lei" e il gran finale con "Canto della Terra", accolto da una lunga standing ovation. Chiusura del concerto con "Notte a Venezia" di Beniamino Gigli cantata per la prima volta e dedicato alla splendida città e al pubblico che lo ha accolto seguita da "Con te Partirò", il brano che ha consacrato Bocelli sulla scena internazionale, e "Nessun Dorma". La tappa veneziana rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del tour mondiale dedicato ai trent'anni di "Romanza", che nei prossimi mesi porterà il tenore sui palcoscenici di tutto il Nord America e l'Europa con due stadi in Polonia. Le celebrazioni per il trentennale proseguiranno anche in autunno. A settembre è infatti prevista l'uscita di "Romanza 30th", una nuova edizione celebrativa dello storico album che conterrà una versione rinnovata del disco che nel 1997 ha cambiato la carriera di Andrea Bocelli e conquistato il pubblico internazionale.

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Pubblicato il 28 Giugno 2026