Bocciate le proposte per riaprire il tribunale di Lucera e le sezioni distaccate

“Anche sulla revisione della geografia giudiziaria il governo Meloni e la sua maggioranza si confermano specialisti nel tradire le aspettative dei cittadini e nell’ignorare le loro esigenze”. Lo affermano i deputati foggiani del M5s Carla Giuliano e Marco Pellegrini. “Nell’esame del Ddl del governo in commissione Giustizia – aggiungono – è stato bocciato il nostro emendamento a prima firma Giuliano per ripristinare la sede soppressa del tribunale di Lucera con la sezione distaccata di Rodi Garganico, nonché per riaprire le sezioni distaccate di Cerignola e di San Severo.

Hanno bocciato anche l’emendamento a prima firma Pellegrini con cui proponevamo di istituire a Foggia una sezione distaccata della Corte di Appello di Bari e la sezione distaccata della Direzione Distrettuale Antimafia”. “La stessa scelta miope – sottolineano – è stata fatta per la riapertura di altre sedi giudiziarie importanti in Calabria e in Sicilia, mentre porte spalancate alla scelta quantomeno bizzarra di riaprire la sede a Bassano del Grappa, un luogo caro a qualcuno nel governo”.

I deputati ricordano che “la provincia di Foggia è una delle più estese d’Italia con oltre 7.000 chilometri quadrati e ha notoriamente un alto livello di allarme legato alla criminalità organizzata in base alle relazioni della Dia, operano in quel territorio la mafia Garganica, la Società Foggiana, la mafia Cerignolana e la Mafia Sanseverese”. “A seguito della riforma della geografia giudiziaria avviata nel 2011 – concludono – l’unico Tribunale operante nella Provincia è quello con sede nella città di Foggia. Andando avanti con questo assetto semplicemente si nega al territorio la presenza diffusa e capillare della Giustizia, dello Stato e del contrasto efficace al crimine”.



Pubblicato il 12 Novembre 2026