Boccia: “Accompagnavo Sangiuliano da consigliera, sempre saputo che pagava il ministero”

(Adnkronos) – "Io e Sangiuliano ci siamo conosciuti il 5 agosto". Inizia così l'intervista de La Stampa a Maria Rosaria Boccia, la presunta consigliera del ministero della Cultura, che sta facendo vacillare il ruolo nel governo di Gennaro Sangiuliano. Nelle anticipazioni, a cui seguirà un video sul sito del quotidiano, molti i passaggi svelati da Boccia: "Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi e ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria", dice. Quanto, invece, detto dal ministro, per lei, non corrisponde al vero: "Il ministro ha divulgato informazioni non corrette", spiega. Sulle auto di tutela: "Ero sempre con lui, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe". E su i presunti ricatti di cui ha parlato anche in un lungo post sui social: "Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto".



Pubblicato il 5 Settembre 2024