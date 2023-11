Bobo tv, Vieri va in Serie A con Totti. E Adani punge ancora

(Adnkronos) –

Bobo Vieri deve schivare la frecciata di Lele Adani, intanto la Bobo tv va in Serie A e schiera subito Francesco Totti. Il canale Twitch creato dall'ex centravanti è sotto i riflettori da una settimana, quando è andato in scena il divorzio dai partner storici: via Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. "E' il momento di cambiare", ha detto Vieri. E Adani, dal suo profilo Instagram, oggi domanda sibillino: "Ma se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva?". Intanto, la nuova era della Bobo tv – con ospiti speciali per rimpiazzare i conduttori 'esonerati' – parte con una novità di rilievo. A partire dalle 21 di lunedì 13 novembre, il canale sbarcherà ufficialmente con il format Bobo Vieri Talk Show su di Radio TV Serie A con RDS, prima emittente radio-visiva di una Lega calcistica in Europa. Ospiti della prima puntata saranno Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. Lo show andrà on air in modalità sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla App della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV. "Sono molto contento di iniziare questa partnership con Radio TV Serie A con RDS, proseguendo una collaborazione iniziata ormai tre anni fa come Ambassador della Lega Serie A – le parole di Vieri -. Questa unione dà la possibilità alla BOBO TV con il format Christian Vieri Talk Show di aumentare la propria visibilità attraverso la multicanalità offerta dal DAB, dall'IP e dal digitale terreste —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2023