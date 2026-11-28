(Adnkronos) – Il Frosinone rialza la testa e lo fa con una vittoria netta e con una prestazione convincente. In un match della tredicesima giornata di Serie A, la squadra di Massimiliano Alvini supera 3-0 il Parma tra le mura amiche dello Stadio Benito Stirpe e si lascia alle spalle le sconfitte contro Cagliari e Milan.

L’uomo del giorno è Tomas Bobček. L’attaccante slovacco, arrivato dal Lechia Danzica per circa 13 milioni di euro bonus compresi e diventato l’acquisto più costoso nella storia del club, ripaga subito la fiducia di Alvini. Alla prima occasione da titolare, firma una tripletta da protagonista assoluto. Tutti i gol arrivano nella ripresa. Bobček sblocca il risultato al 55′ con un tap-in dopo la respinta di Daffara sul tiro di Ghedjemis. Al 61′ si ripete con una splendida conclusione al volo sul cross di Masini, prima di completare la serata perfetta al 79′ sfruttando il filtrante di Zerbin e battendo il portiere con un tiro tra le gambe.

Il 3-0 fa esplodere lo Stirpe e consegna al Frosinone tre punti preziosi. I giallazzurri salgono a quota 23, conquistando momentaneamente il sesto posto e scavalcando la Juventus. Notte fonda, invece, per il Parma di Alberto Gilardino. Dopo il pesante 1-5 contro la Roma, i ducali incassano la seconda sconfitta consecutiva e restano al 18° posto con appena 8 punti.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026