Attualità

Bob, Giamaica si qualifica a Milano Cortina 2026: “Servono soldi per Olimpiadi, aiutateci”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Giamaica del bob si qualifica ufficialmente a Milano Cortina 2026. La Federazione ha comunicato la notizia attraverso i propri canali social, confermando la presenza alle prossime Olimpiadi invernali degli atleti Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey, Joel Fearon. La Giamaica, insomma, lo ha fatto di nuovo. E ai Giochi al via il prossimo 6 febbraio tornerà in gara nel bob sulla nuova pista di Cortina d'Ampezzo: sarà la nona partecipazione ai Giochi della nazionale, che iniziò la sua storia con Calgary 1988.  La nazionale caraibica sarà a Cortina per le gare di bob, ma non sarà facile e serviranno aiuti economici. Per questo, la federazione ha lanciato una raccolta fondi: "Ce l'abbiamo fatta – il messaggio affidato ai social -. Ci siamo ufficialmente qualificati per le Olimpiadi! Ora ci rivolgiamo ai nostri fantastici sostenitori, voi, per aiutarci a superare un ostacolo finanziario. La vostra generosità coprirà le spese di viaggio essenziali e l'acquisto di attrezzature di alta qualità". Il sogno giamaicano è iniziato.  
—milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Macron a Davos avverte l’Europa: “Rischiamo un mondo senza regole”

6 minuti fa

Milano-Cortina: Fiamma Olimpica a Vicenza, Coca-Cola accende percorso sport, musica e condivisione

7 minuti fa

Dal caso Signorini alla serie Netflix: il nuovo regno di Fabrizio Corona

9 minuti fa

Aurigemma (Reg. Lazio): “Giornata del rispetto per l’inclusione e per contrastare le discriminazioni”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio