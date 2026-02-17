Attualità

Board of peace, Parolin: “Vaticano non parteciperà, perplessità su presenza Italia”

(Adnkronos) – "Il Vaticano non parteciperà al board of peace". Lo ha annunciato il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin al termine del bilaterale col governo italiano a Palazzo Borromeo in occasione delle celebrazioni dei Patti Lateranensi. Il cardinale ha giustificato la scelta, spiegando che il Vaticano ha una "particolare natura che non è quella degli altri Stati".  L'Italia parteciperà come Paese osservatore. "Ci sono punti che lasciano un po’ perplessi – ha osservato Parolin -, punti critici che avrebbero bisogno di trovare delle spiegazioni". La cosa importante, conclude, è che "si sia tentato di dare una risposta, ma per noi ci sono criticità che dovrebbero essere risolte. La preoccupazione è quella che a livello internazionale sia l'Onu a gestire queste situazioni di crisi".  
Pubblicato il 17 Febbraio 2026

