BMW Serie 7 2026: lusso, tecnologia e strategie globali

(Adnkronos) – La nuova BMW Serie 7 rappresenta molto più di un aggiornamento generazionale: è il manifesto tecnologico con cui BMW Group anticipa il futuro del segmento lusso. Non si tratta solo di design o prestazioni, ma di un’evoluzione complessiva che coinvolge architettura elettronica, interfaccia utente e gamma di propulsioni. Fin dal debutto nel 1977, la nuova BMW Serie 7 ha sempre avuto il ruolo di laboratorio avanzato per il marchio. Questa nuova generazione rafforza quella vocazione, introducendo per la prima volta su una berlina di produzione le tecnologie della Neue Klasse. Un passaggio che non resta confinato a questo modello, ma che fungerà da base per tutta la futura gamma. Dal punto di vista stilistico, la vettura abbandona eccessi per puntare su una presenza più pulita e riconoscibile. La calandra illuminata e i gruppi ottici sottili definiscono un’identità forte, mentre il profilo laterale privilegia superfici essenziali e proporzioni equilibrate. È una scelta che riflette un cambio di linguaggio: meno decorazione, più sostanza. All’interno, la trasformazione è ancora più evidente. L’abitacolo è costruito attorno a un’esperienza digitale avanzata, dove il nuovo sistema Panoramic iDrive e il BMW Passenger Screen ridefiniscono il rapporto tra conducente e passeggeri. Non è più solo un’auto da guidare, ma uno spazio connesso e immersivo. Il BMW Theatre Screen porta l’intrattenimento a livelli elevati, mentre l’integrazione con assistenti vocali evoluti e aggiornamenti over-the-air rende il sistema sempre aggiornato. La presenza di materiali come pelle, legno e cristallo contribuisce a mantenere quel senso di esclusività che ci si aspetta in questo segmento, senza rinunciare a un’impostazione moderna.

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Pubblicato il 25 Aprile 2026