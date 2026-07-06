BMW Motorrad aggiorna la gamma 2027

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BMW Motorrad ha annunciato gli aggiornamenti dedicati al Model Year 2027, introducendo una serie di novità che interessano gran parte della gamma. A partire da agosto 2026, i nuovi allestimenti saranno ordinabili presso tutta la rete dei concessionari BMW Motorrad, con interventi che spaziano da nuove colorazioni a dotazioni di serie aggiornate, fino a pacchetti optional rivisti. Le modifiche coinvolgono modelli sportivi, crossover, roadster e granturismo, confermando la strategia della Casa bavarese di perfezionare costantemente la propria offerta senza intervenire profondamente sulla meccanica. Tra gli aggiornamenti più significativi figurano quelli dedicati alle supersportive della famiglia M. La BMW M 1000 RR introduce il nuovo telaio M Motorsport di terza generazione, più leggero di circa 1,3 kg e progettato per migliorare rigidità, flessibilità e comportamento dinamico. Debuttano inoltre i nuovi pacchetti M Track Package e M Track Package II, mentre i cerchi forgiati diventano di serie. Anche S 1000 RR, M 1000 R e M 1000 XR ricevono nuovi pacchetti dedicati alla guida sportiva, oltre a modifiche nell'equipaggiamento e nuove combinazioni estetiche. Novità anche per la F 900 XR e la F 900 R, che vedono aggiornato il Comfort Package con l'introduzione della M Endurance Chain, mentre la S 1000 R integra la presa USB all'interno del Comfort Package. Per le nuove R 1300 R e R 1300 RS arrivano invece ulteriori possibilità di personalizzazione dedicate al turismo, con portavaligie disponibili come optional di fabbrica e un nuovo Touring Package per la roadster. Importanti novità riguardano anche il design. La famiglia K 1600 adotta la nuova colorazione Imperial Blue metallic per la Style Edition II, accompagnata da cerchi dedicati, dettagli estetici esclusivi e nuove finiture. Anche la R 12 G/S riceve un aggiornamento cromatico, con la nuova tinta Frozen Brooklyn Grey metallic destinata agli allestimenti Option 719.



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Pubblicato il 6 Luglio 2026