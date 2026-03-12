BMW iX3, debutta la nuova generazione digitale della Neue Klasse

(Adnkronos) –

BMW inaugura una nuova fase della propria evoluzione tecnologica con la presentazione della nuova iX3, modello che introduce per la prima volta la piattaforma Neue Klasse applicata a un Sports Activity Vehicle completamente elettrico. Il progetto nasce con l’obiettivo di reinterpretare i valori storici del brand – dinamismo, precisione di guida e centralità del guidatore – in un contesto dominato da elettrificazione, connettività e intelligenza artificiale. La nuova iX3 introduce infatti una piattaforma sviluppata specificamente per veicoli elettrici, che consente di migliorare l’efficienza, aumentare lo spazio interno e integrare una nuova architettura elettronica altamente evoluta. All’interno, l’abitacolo introduce una concezione completamente nuova e innovativa interfaccia che nessuna altra vettura ha attualemnte sul mecato. Il sistema BMW Panoramic iDrive combina il display centrale con il BMW Panoramic Vision, una fascia digitale che corre lungo la base del parabrezza e proietta le principali informazioni di guida nel campo visivo del conducente. Il risultato è un ambiente minimalista, orientato al guidatore e progettato per integrare in modo fluido infotainment, navigazione e assistenza alla guida. La vera rivoluzione è però nell’architettura digitale. La nuova iX3 è basata su una piattaforma elettronica completamente riprogettata che utilizza quattro computer ad alte prestazioni, definiti "supercervelli", responsabili rispettivamente della dinamica di guida, delle funzioni di guida automatizzata, dell’infotainment e delle funzioni di base del veicolo. Un altro elemento fondamentale è la nuova architettura elettronica zonale, che ha ridotto significativamente la complessità del cablaggio ( 600 metri di cavi in meno) e consente quindi di risparmiare peso e spazio. La nuova BMW iX3 introduce inoltre una gamma ampliata di sistemi di assistenza alla guida e funzioni di automazione. Il computer centrale dedicato alla guida automatizzata dispone di una potenza di calcolo fino a venti volte superiore rispetto alle generazioni precedenti, consentendo una gestione più avanzata delle funzioni di assistenza su autostrada e in ambito urbano. Tra le novità figurano sistemi evoluti di assistenza al cambio corsia, parcheggio automatizzato e nuove modalità di interazione tra conducente e vettura progettate per rendere l’esperienza di guida più naturale e intuitiva. La Neue Klasse rappresenta quindi la base su cui verranno sviluppati i futuri veicoli BMW, con una nuova architettura software, un design evoluto e un’esperienza digitale profondamente integrata la iX3 saprà dare un vero e sostanziale cambiamento all’utilizzo quotidiano dell’automobile.

Pubblicato il 12 Marzo 2026