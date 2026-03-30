BMW i3: l’inizio di una nuova era

(Adnkronos) – La BMW i3 segna un passaggio chiave nella trasformazione della gamma del costruttore tedesco, portando la filosofia della Serie 3 nell’era dell’elettrificazione. Non si tratta semplicemente di una variante a batteria, ma di un modello progettato per incarnare una nuova visione tecnica e stilistica. Secondo quanto comunicato ufficialmente, questa nuova berlina rappresenta il secondo modello della piattaforma Neue Klasse, destinata a diventare il riferimento per le future elettriche del marchio. L’approccio è chiaro: mantenere il DNA dinamico della Serie 3, ma reinterpretarlo attraverso soluzioni tecnologiche completamente nuove. Sotto il profilo tecnico, la BMW i3 50 xDrive adotta una configurazione con doppio motore elettrico, uno per asse, capace di erogare 345 kW, pari a 469 CV, con una coppia che raggiunge i 645 Nm. Numeri che confermano la volontà di non rinunciare alle prestazioni, nonostante il cambio di paradigma. Uno degli elementi più rilevanti della nuova BMW i3 elettrica è l’introduzione della sesta generazione della tecnologia BMW eDrive, che sfrutta un’architettura a 800 volt e batterie di nuova concezione. Il sistema “cell-to-pack” consente una maggiore densità energetica, contribuendo a migliorare autonomia ed efficienza. L’autonomia dichiarata arriva fino a 900 chilometri nel ciclo WLTP, un dato che la colloca tra le proposte più avanzate del segmento. Anche la ricarica rappresenta un punto di forza: con potenze fino a 400 kW in corrente continua, è possibile recuperare circa 400 km di percorrenza in soli dieci minuti. Non manca una visione più ampia della mobilità, grazie alla presenza della ricarica bidirezionale. Le funzioni Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Load aprono nuovi scenari nell’integrazione tra auto e sistema energetico domestico. La produzione sarà avviata nello stabilimento di Monaco a partire da agosto 2026, con le prime consegne previste entro l’autunno.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2026