BMW i3 First Edition, fino a 906 km di autonomia

(Adnkronos) – La nuova BMW i3 segna un passaggio fondamentale nella strategia elettrica della Casa bavarese. Dopo il debutto del primo modello della Neue Klasse, arriva infatti la prima BMW Serie 3 completamente elettrica, disponibile da subito in Europa nella speciale versione i3 50 xDrive as First Edition, ordinabile prima del lancio commerciale previsto per l'autunno del 2026. La nuova berlina elettrica rappresenta una sintesi delle tecnologie più avanzate sviluppate da BMW negli ultimi anni. La piattaforma Neue Klasse introduce infatti il sistema BMW eDrive di sesta generazione, l'innovativo BMW Panoramic iDrive e il nuovo Heart of Joy, il supercomputer dedicato alla gestione della dinamica di guida. La BMW i3 50 xDrive utilizza due motori elettrici, uno per asse, che sviluppano una potenza complessiva di 469 CV e una coppia massima di 645 Nm. Le prestazioni sono di assoluto rilievo, con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi. Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda però l'autonomia. Grazie alla batteria da 108,7 kWh e all'architettura elettrica a 800 Volt, la First Edition può percorrere fino a 906 chilometri nel ciclo WLTP. Anche la ricarica compie un importante salto in avanti: collegata a una colonnina in corrente continua, può assorbire energia sufficiente per recuperare fino a 423 chilometri di percorrenza in soli dieci minuti. L'abitacolo inaugura una nuova interpretazione del concetto di posto guida BMW. Il Panoramic Vision proietta le informazioni lungo tutta la base del parabrezza, mentre il nuovo sistema operativo BMW Operating System X consente una gestione più intuitiva delle funzioni del veicolo. La First Edition si distingue inoltre per una dotazione particolarmente completa che comprende pacchetto M Sport, BMW Iconic Glow, impianto audio Harman Kardon, Head-Up Display tridimensionale, sedili multifunzione e climatizzatore automatico a tre zone. Una proposta che anticipa il futuro della Serie 3 e, più in generale, della mobilità elettrica secondo BMW.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026