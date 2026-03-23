BMW i3 2026: debutta la nuova elettrica della Neue Klasse

(Adnkronos) – La nuova BMW i3 2026 rappresenta un passaggio chiave nella strategia elettrica del costruttore tedesco. Secondo modello della piattaforma Neue Klasse, porta su strada una reinterpretazione in chiave elettrica della storica Serie 3, mantenendo centralità su prestazioni e piacere di guida. La versione di lancio, BMW i3 50 xDrive, adotta una configurazione a doppio motore elettrico, con trazione integrale e una potenza complessiva di 345 kW (469 CV) e 645 Nm di coppia.



Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’efficienza. La nuova BMW i3 raggiunge un’autonomia dichiarata fino a 900 km nel ciclo WLTP, posizionandosi tra i riferimenti del segmento. La piattaforma introduce un sistema a 800 volt e una ricarica in corrente continua fino a 400 kW, che consente di recuperare energia sufficiente per circa 400 km in appena 10 minuti, riducendo sensibilmente i tempi di sosta. Alla base di queste prestazioni c’è la sesta generazione della tecnologia BMW eDrive, che combina nuovi motori elettrici, batterie con celle cilindriche e una struttura “cell-to-pack” per migliorare densità energetica ed efficienza complessiva. Dal punto di vista tecnologico, la nuova i3 introduce un’architettura elettronica avanzata basata su quattro supercomputer. Tra questi spicca il sistema Heart of Joy, che gestisce dinamica di guida e risposta del veicolo con tempi di elaborazione significativamente più rapidi rispetto al passato. Il nuovo Panoramic iDrive ridefinisce l’interfaccia uomo-macchina, con un’impostazione orientata al conducente e una gestione più intuitiva delle funzioni digitali. Anche il design evolve, con proporzioni riviste secondo il linguaggio “2.5-box”, caratterizzato da passo lungo, superfici pulite e una firma luminosa anteriore che integra fari e calandra in un unico elemento. La produzione della nuova BMW i3 2026 è prevista nello stabilimento di Monaco a partire da agosto, con le prime consegne attese entro l’autunno.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026