BMW: i concessionari italiani la premiano come Marchio più apprezzato

BMW si aggiudica il titolo di casa automobilistica con il più alto livello di soddisfazione dei dealer in Italia, secondo l’indagine DealerSTAT 2025.

Il riconoscimento, consegnato durante l’evento Automotive Dealer Day a Verona, è stato ritirato da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia.

Lo studio, realizzato da Quintegia, ha coinvolto 1.277 concessionari, pari al 62% della rete italiana, e ha preso in esame 32 brand. BMW ha ottenuto un punteggio di 4,25 su 5, contro una media nazionale di 3,29, distinguendosi in numerose aree strategiche: dal management alla customer experience, fino al business dell’usato e alle vendite corporate. Il risultato premia un approccio fondato su una stretta collaborazione tra BMW Italia e la propria rete, con relazioni professionali improntate a trasparenza, dialogo e obiettivi condivisi. I dealer hanno riconosciuto come punto di forza la qualità della relazione con il marchio, evidenziando una sinergia solida e continuativa.

DealerSTAT, giunto alla ventiduesima edizione, rappresenta un importante indicatore di riferimento per comprendere le dinamiche tra costruttori e concessionarie. L’indagine è stata condotta tra il 10 marzo e il 15 aprile, attraverso oltre 60 quesiti volti a valutare tutti gli ambiti del rapporto tra le reti di vendita e le case automobilistiche.

BMW Italia si conferma quindi un esempio di eccellenza anche nel rapporto con i propri partner commerciali, a testimonianza di una strategia che integra performance, ascolto e crescita condivisa. Questo riconoscimento si inserisce in un percorso di continua valorizzazione della rete distributiva, elemento chiave per la presenza del brand sul mercato nazionale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2025