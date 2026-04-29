BMW F 450 GS protagonista ad EICMA Riding Fest 2026

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BMW Motorrad sceglie l’EICMA Riding Fest 2026 per mettere al centro una delle novità più attese della stagione: la BMW F 450 GS. Dal 1 al 3 maggio, il Misano World Circuit Marco Simoncelli diventa il palcoscenico ideale per presentare una moto che punta dritta al cuore del segmento adventure di media cilindrata, con un approccio concreto e accessibile. La proposta è chiara: la BMW F 450 GS è pensata per essere sfruttata davvero, non solo desiderata. Compatta nelle dimensioni, ma fedele al DNA della famiglia, la nuova arrivata si rivolge a un pubblico ampio, inclusi i possessori di patente A2. L’obiettivo è rendere l’esperienza GS più immediata, senza perdere quel mix di versatilità e solidità che ha costruito la reputazione del marchio. Durante l’evento, i partecipanti hanno la possibilità di salire in sella alla BMW F 450 GS e verificarne direttamente il comportamento su strada. Una scelta che racconta molto della filosofia del progetto: niente promesse astratte, ma sensazioni concrete. Il cuore della moto è un bicilindrico in linea da 420 cc capace di erogare 48 CV, una configurazione studiata per garantire equilibrio tra prestazioni e facilità di gestione. A questo si aggiunge la frizione Easy Ride Clutch, soluzione che semplifica la guida soprattutto nelle situazioni più dinamiche o nel traffico. L’impostazione generale punta su agilità e controllo, due elementi fondamentali per chi cerca una moto capace di adattarsi tanto all’uso quotidiano quanto alle uscite fuori porta. Non manca un richiamo diretto alle sorelle maggiori, con tecnologie e soluzioni derivate dai modelli di fascia superiore. Accanto alla protagonista, BMW Motorrad porta a Misano anche il resto della gamma, offrendo un quadro completo della propria visione. Dalla pista con la S 1000 RR fino alla strada con i modelli più versatili, l’esperienza diventa totale, confermando la volontà del marchio di mantenere un contatto diretto con chi le moto le vive davvero.

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Pubblicato il 29 Aprile 2026