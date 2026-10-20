BMW Concept 7 Protection: la Serie 7 blindata da 612 CV

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BMW amplia la propria visione della sicurezza automobilistica con la Concept 7 Protection, una berlina blindata sviluppata sulla base della Serie 7 e destinata a clienti privati, aziende e organizzazioni che richiedono protezione senza rinunciare al comfort.

Il progetto introduce un livello di sicurezza intermedio rispetto ai modelli BMW Protection più specializzati, mantenendo un’estetica sostanzialmente identica a quella dell’ammiraglia tradizionale.

La base tecnica è quella della BMW M760e xDrive, equipaggiata con un sistema plug-in hybrid che combina un sei cilindri in linea turbo benzina di 3,0 litri con un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti.



La potenza complessiva raggiunge 612 CV e 800 Nm di coppia, distribuiti attraverso la trazione integrale xDrive.

La struttura protettiva comprende vetri antiproiettile, elementi in acciaio balistico e materiali compositi rinforzati con fibre, integrati nelle portiere e nelle sezioni della carrozzeria.

Particolare attenzione riguarda le zone di raccordo tra superfici vetrate e pannelli, mentre il tetto integra uno strato protettivo nascosto sotto quello panoramico originale.

La vettura risponde al nuovo standard BayB, progettato per contrastare minacce da armi corte, comprese munizioni nei calibri 9 × 19 mm e .44 Magnum.

Assetto, impianto frenante e sistemi elettronici vengono calibrati per compensare le modifiche strutturali, preservando il comportamento dinamico della Serie 7. Non mancano un interfono per comunicare con l’esterno senza aprire i finestrini e un allarme antiaggressione con segnalazioni acustiche e luminose.

L’abitacolo conserva finiture di lusso, pelle Merino, Alcantara e sedili posteriori dedicati al massimo comfort. Debutta inoltre una console posteriore BMW Individual con tavolino pieghevole, ricarica wireless e vano refrigerato, destinata anche alla Serie 7 dal 2027.

La Concept 7 Protection anticipa una possibile estensione della gamma blindata BMW, inizialmente rivolta ad alcuni mercati europei selezionati.

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Pubblicato il 20 Ottobre 2026