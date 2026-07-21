Blue Green Economy Award 2026, pubblicate le aziende finaliste e i Premi Speciali

(Adnkronos) – Sono state selezionate le aziende finaliste della terza edizione del “Blue Green Economy Award”, il riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community, nell’ambito del network Comunicazione Italiana, dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per progetti e iniziative nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy. L’edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse alla valutazione, confermando la crescita del Premio, che aveva raccolto 198 candidature nel 2024 e oltre 220 nel 2025. Aziende finaliste rigorosamente in ordine alfabetico: Nella categoria Sostenibilità Ambientale GRANDI IMPRESE: Decathlon Italia srl La Lucente SpA Ospedale Galeazzi S.p.A. Pettenon Cosmetics S.p.A. società benefit Sanofi Srl MEDIE IMPRESE: Carapelli Firenze spa ETT SpA (Gruppo Deda) Gi.Metal SRL Mi.No.Ter. S.p.A. (UNA HOTELS T Hotel di Cagliari) Near spa benefit PICCOLE IMPRESE: Crossing srl Limenet Srl società benefit Prati Armati Srl Santeria SpA società benefit Tages Capital SGR S.p.A. Nella categoria Sostenibilità Sociale: GRANDI IMPRESE: A2A S.p.A. ANM Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. Fastweb S.p.a. (Fastweb Digital Academy) Università degli Studi di Napoli Federico II Wind Tre S.p.A. MEDIE IMPRESE: Automa SRL Cimbria srl Crocco Spa SB Eudata Srl SB WISCO Water & Industrial Services Company SpA società benefit PICCOLE IMPRESE: CRMpartners SRL Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l. Habitech Economy s.r.l. Ingegneri Riuniti spa Rifò Srl Nella categoria Sostenibilità Economica: GRANDI IMPRESE: Autostrade per l'Italia S.p.A. ENG Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Miccolis SPA società benefit – busmiccolis MM SPA società benefit Zambon SpA MEDIE IMPRESE: FlixBus Italia S.r.l. PlanEat srl società benefit PICCOLE IMPRESE: Arcadia SGR S.p.A. – KEP Italia Consorzio Stabile Prometeo S.p.A. Impianti Spa Latitudo 40 s.r.l. Lokhen SRL Nel corso della cerimonia saranno premiate nove aziende, una per ciascuna categoria e classe dimensionale, alle quali verrà assegnato il Trifoglio d’Oro. Premi Speciali 2026 Premio Blue Economy: Ogyre (ENDLESS S.R.L. S.B.) Associazione Amici dell'Acquario di Napoli ETS MAREVIVO Premio Benessere & Sport: Decathlon Italia srl OPERA DON GIUSTINO Premio Innovazione & Intelligenza Artificiale: Nestlé Purina Commerciale S.R.L. Grimaldi Euromed SPA (Grimaldi Group) Premio Startup: Limenet Srl società benefit Voidless S.r.l. Menzioni Speciali 2026: Arval Sky Italia Trainect Italian Green Factory S.p.A. La cerimonia del “Blue Green Economy Award 2026” si terrà mercoledì 16 settembre al Salone Margherita di Napoli, nell’ambito della Blue Green Week 2026. Il Premio intende valorizzare progetti capaci di integrare la sostenibilità nelle strategie e nei processi organizzativi, con particolare attenzione all’innovazione, alla misurabilità dei risultati, all’impatto prodotto e alla possibilità di replicare le iniziative in altri contesti. I progetti candidati sono stati esaminati da una Giuria composta da accademici, manager e professionisti esperti nei diversi ambiti della sostenibilità, presieduta da Adriano Solidoro, Associate Professor of Organization & Management presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. La commissione riunisce accademici, manager e professionisti provenienti dai settori istituzionale, aziendale e della comunicazione: Erica Nagel, Barbara Quacquarelli, Samanta Todaro, Assia Viola, Monica Buonanno, Adriano Caponetto, Floriana Carannante, Angela Creta, Michele Cutillo, Dario D'Odorico, Flaminia Fazi, Antonella La Porta, Marco Monga. Il “Blue Green Economy Award” è promosso dall’Associazione For Human Community, presieduta da Tullia Cautiello, nell’ambito del network Comunicazione Italiana.

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Pubblicato il 21 Luglio 2026