Attualità

Blue economy, l’importanza dei cluster trans-mediterranei

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’evento di Ecomondo 2025 'Blue Horizons: Trans-Mediterranean Cluster Collaboration for Innovation in Energy, Clean Tech and Bioeconomy', in tre sessioni verticali, ha analizzato l’importanza dei cluster della blue economy per stimolare l’innovazione e potenziare il sistema scientifico e industriale dell’area mediterranea: dalla rilevanza delle politiche e priorità governative per la cooperazione transnazionale tra cluster, con strumenti come l’Ocean Pact e il Pact for the Mediterranean, al loro ruolo nella collaborazione tra mondo accademico e industria e come abilitatori delle applicazioni industriali e della competitività del mercato nella Blue Economy.  Al convegno, presieduto da Giorgio Ricci Maccarini e Sara Tedesco di Cluster tecnologico nazionale Big e da Luca Marangoni di Cinea, sono intervenuti vari rappresentanti dei cluster del Mediterraneo.  
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Africa Green Growth Forum, focus su energia pulita e sostenibile

25 minuti fa

Universitas Mercatorum: “Innovazione e sapere per società più equa e sostenibile”

32 minuti fa

Milano, 12enne investito da furgone: è gravissimo

38 minuti fa

Sinner: “Prima delle partite dormo sempre, ma ho paura del buio. Cahill? Imbattibile a golf”

40 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio