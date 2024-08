Bloccato drone con telefonini e droga nel carcere di Foggia

Un agente penitenziario del carcere di Foggia è riuscito ad intercettare un drone che stava facendo cadere un pacco all’interno del muro di cinta. Lo rende noto il Sappe aggiungendo che “immediatamente è stato dato l’allarme e alcuni poliziotti si sono diretti sul posto dove era caduto il pacco in cui è stata rinvenuta sostanza stupefacente , caricabatterie per telefoni ed altro materiale”. Il segretario nazionale del sindacato autonomo Federico Pilagatti sottolinea che “da mesi se non anni viene denunciato questo fenomeno e ci chiediamo come mai lo Stato non intervenga nonostante sia noto l’utilizzo di telefonini e droni da parte della delinquenza che continua a fare affari e commissionare reati dall’interno delle proprie celle”.

Il sindacalista invita i parlamentari “che in questo torrido periodo hanno visitato le nostre carceri, Foggia compresa, ad impegnarsi seriamente affinchè la situazione per poliziotti e detenuti possa cambiare”.



Pubblicato il 31 Agosto 2024