Blitz di Fiorello su Radio2: “Faccio notizia ma non so cosa farò”

(Adnkronos) – Alla fine il blitz di Fiorello a Radio2 c'è stato oggi. Lo showman è intervenuto prima a 'Radio Social Club' e poi a 'Non è un Paese per giovani' scherzando sulle notizie che lo danno in arrivo con un nuovo programma. Lunedì scorso l'Adnkronos aveva anticipato la notizia di un suo possibile rientro su Radio2 con un'anteprima prevista per il giorno del suo 65esimo compleanno, il 16 maggio, che poi non si è verificata. Secondo alcune fonti il blitz sarebbe stato rimandato proprio perché lo showman non avrebbe gradito lo spoiler che avrebbe in qualche modo rovinato la sorpresa che aveva in mente. Poi, oggi, l'arrivo in diretta prima nel programma di Luca Barbarossa ed Ema Stokholma e poi in quello di Massimo Cervelli e Tommaso Labate. "Che m'ha cercato qualcuno?", ha scherzato entrando a 'Radio 2 Social Club'. "Io dovrei andare in onda non so quando. Vado a chiedere in giro", ha detto Fiorello. "Vado in giro per la radio a chiedere cosa, come e perché". "Vado da Roberto Sergio, adesso i vertici Rai sono tutti qua a Via Asiago. Oggi vado in giro per la radio e vediamo che succede". E alla domanda di Barbarossa sull'orario in cui andrà in onda, Fiorello si è congedato con un "non lo so". Poi lo showman siciliano ha fatto irruzione anche a 'Non è Paese per giovani', smentendo scherzosamente di aver incontrato i vertici Rai: "Con i vertici non si parla. I vertici sanno di amianto", ha detto riferendosi ai lavori in corso a Viale Mazzini per bonificare il palazzo dall'amianto. "Io non voglio confrontarmi con i vertici", ha ribadito ironico. Poi sibillino ha aggiunto: "Casomai dovessi tornare in radio dovrei trovare un titolo, una collocazione, una location… capace che in una mezz'oretta ce la faccio, vediamo se mi viene un'idea", ha detto dando in qualche modo appuntamento per nuove apparizioni nel palinsesto di Radio2. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2025