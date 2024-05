(Adnkronos) – Antony Blinken versione rock star a Kiev. Il segretario di Stato americano, che a sorpresa si è recato in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, ha chiuso la giornata in un locale di Kiev. E' salito sul palco, ha preso la chitarra e si è unito ad una band per cantare Rockin' in the Free World di Neil Young. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2024