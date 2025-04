“Blanco è tornato”: l’annuncio ufficiale sui social e lo spoiler del nuovo brano

(Adnkronos) – "9 maggio", questo è l'unico indizio che Blanco ha lasciato ai suoi fan prima di fare ufficialmente il suo ritorno nella musica. Il cantante bresciano sarebbe pronto a lanciare il suo nuovo progetto discografico e lo ha fatto pubblicando un video su Instagram in cui appare sospeso a mezz'aria in quello che sembra essere il set di un videoclip. "Sto tornando", scriveva Blanco sui social lo scorso 31 settembre 2024. Un ritorno che i fan aspettavano da tanto tempo. Anche se negli ultimi mesi si è parlato tanto della sua penna da autore: Blanco, in arte Riccardo Fabbroni, quest'anno infatti ha firmato tre brani in gara al Festival di Sanremo 2025 ('La cura per me', 'Lentamente' e 'Se t'innamori muori'). Ma ora è ufficiale: torna con un nuovo disco. Nel video pubblicato sui social, il 22enne ha lanciato un piccolo spoiler sul brano che potrebbe essere il prossimo singolo: "Torni a sorridere, era quello che m'interessava", canta Blanco. Immediata la reazione dei fan: "Aspettavamo tutti il tuo ritorno", ha commentato un utente. "Sono passati 84 anni…", ha scherzato un altro. Tra i commenti spunta anche quello di Michelangelo, il produttore di Blanco, che ha aggiunto l'emoticon della bobina di pellicola cinematografica. E Tananai che ha scherzato: "Tenetelo lì appeso che è pericoloso", scatenando l'ilarità degli altri utenti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2025