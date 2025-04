Blackout Spagna, i video del caos: semafori in tilt, treni fermi

(Adnkronos) – Il blackout manda in tilt la Spagna. L'intero paese dalle 12.30 del 28 aprile rimane senza energia elettrica, scatta l'emergenza e una nazione rischia di piombare nel caos. I semafori smettono di funzionare, niente metropolitana, le autorità di Madrid chiedono ai cittadini di rimanere a casa e limitare gli spostamenti. I supermercati aperti vengono presi d'assalto, così come gli autobus, che continuano a circolare tra mille difficoltà. I video pubblicati su X documentano la giornata senza precedenti per la Spagna, alle prese con un'emergenza che si estende in parte al Portogallo e alla Francia meridionale. A Madrid, il traffico impazzisce perché i semafori non regolano gli incroci: tocca agli automobilisti, in attesa dell'arrivo di agenti e forze dell'ordine, autogestire la circolazione nel tentativo di evitare tamponamentii. Tutto paralizzato anche nei tunnel della metropolitana. Convogli fermi, passeggeri che cercano di orientarsi nel buio dei tunnel verso l'uscita, facendosi strada con le luci dei cellulari, unica risorsa a disposizione. C'è anche chi si ritrova bloccato in una galleria e non ha alternativa: bisogna avventurarsi a piedi sulle rotaie. Scene analoghe anche a Malaga, passeggeri costretti a camminare in fila indiana lungo i binari. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Aprile 2025