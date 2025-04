Blackout Spagna e Portogallo, Codacons: “Rimborso per viaggi annullati”

(Adnkronos) – Il blackout in Spagna e Portogallo fa saltare un viaggio o una vacanza? Secondo il Codacons, dopo il caos di oggi 28 aprile, è possibile chiedere l'annullamento del viaggio e il rimborso senza pagare penali. "Tutti i cittadini italiani che avevano programmato un viaggio in Spagna e Portogallo in occasione del ponte del 1° maggio possono annullare le partenze senza alcuna penale, e chiedere il rimborso integrale di quanto pagato ad agenzie, tour operator, strutture ricettive e compagnie aeree", afferma in una nota il Codacons, dopo il caos scoppiato in queste ore nei due Paesi. Allo stato attuale, sottolinea il Codacons, "si registra la paralisi dei trasporti in Spagna, dove treni e metropolitane sono fermi, mentre in grandi difficoltà versano gli aeroporti con i voli che stanno registrando pesanti ritardi-Le linee telefoniche risultano interrotte e i locali pubblici starebbero chiudendo in tutto il Paese. Grandi disagi anche in Portogallo, dove si registrano problemi analoghi nei trasporti. Una situazione che sta gettando nel caos migliaia di italiani che in queste ore sarebbero dovuti partire per trascorrere qualche giorno di vacanza in Spagna e Portogallo, e che non sanno come affrontare l’emergenza". "L’eccezionalità della vicenda e le implicazioni sul fronte della sicurezza e dei trasporti legittimano il diritto dei viaggiatori a rinunciare alle partenze senza pagare alcuna penale – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché viene meno lo scopo stesso del contratto di viaggio, non essendoci più la garanzia che i servizi acquistati (aerei, treni, hotel, escursioni, visite guidate, ecc.) possano essere utilizzati. Per tale motivo, e fino a che la situazione non tornerà alla piena normalità, tutti i cittadini italiani che hanno acquistato viaggi in Spagna e Portogallo da effettuarsi in questi giorni, possono rinunciare alle partenze ottenendo il rimborso integrale di quanto pagato o valutando con agenzie e tour operator mete alternative", conclude Rienzi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Aprile 2025