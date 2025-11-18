Blackout Cloudflare: un down globale manda in tilt i colossi del web

(Adnkronos) – Una porzione significativa della rete Internet globale ha subito estesi disservizi nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 novembre 2025, a causa di un down generalizzato che ha interessato Cloudflare. L'azienda, leader nei servizi di sicurezza internet, Content Delivery Network (CDN) e gestione del traffico per milioni di siti web, ha riscontrato un grave malfunzionamento interno ai suoi server. I problemi si sono aggravati verso le prime ore del pomeriggio, impedendo l'accesso a numerosi servizi digitali di primaria importanza. Il malfunzionamento di Cloudflare ha immediatamente innescato un effetto a cascata devastante su una vastissima gamma di piattaforme che, per la loro stabilità, ottimizzazione e protezione del traffico, si affidano in modo cruciale alla sua infrastruttura. Le conseguenze sono state avvertite da milioni di utenti in tutto il mondo: alcuni dei nomi più noti del panorama digitale sono risultati improvvisamente inaccessibili o hanno subito una grave instabilità. Tra i colossi colpiti figurano il social network X (precedentemente noto come Twitter), i leader dell'Intelligenza Artificiale generativa come ChatGPT e gli strumenti di OpenAI, il servizio di streaming musicale Spotify, la piattaforma di design Canva e il gigante dei pagamenti PayPal. Anche il mondo del gaming ha registrato interruzioni significative su piattaforme come League of Legends. A dimostrazione eloquente di quanto l'azienda sia cruciale, persino Downdetector, il servizio stesso utilizzato per monitorare le anomalie della rete, è risultato inaccessibile per un certo periodo, essendo anch'esso un cliente di Cloudflare. L'incidente ha ricevuto segnalazioni da tutti i continenti. L'azienda ha prontamente riconosciuto il problema sulla sua dashboard ufficiale, comunicando di essere al lavoro per mitigarne l'impatto. “Cloudflare è a conoscenza e sta indagando su un problema che potenzialmente ha un impatto su più clienti,” ha dichiarato ufficialmente l’azienda. Nelle ore successive, Cloudflare ha iniziato ad assistere a un ripristino parziale dei servizi, pur avvertendo gli utenti: "Stiamo assistendo al ripristino dei servizi, ma i clienti potrebbero continuare a riscontrare tassi di errore superiori alla norma mentre continuiamo gli sforzi di ripristino."

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2025