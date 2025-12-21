Black out a San Francisco, più di 100mila persone al buio

Attualità

(Adnkronos) – Almeno 130mila persone si sono ritrovate senza luce ieri a San Francisco a causa di un blackout. E' stata cancellata all'ultimo anche una rappresentazione dello 'Schiaccianoci', i mezzi pubblici hanno funzionato a singhiozzo e il servizio di taxi robot Waymo di Alphabet si è interrotto. E a 16 ore dall'inizio del blackout, alle cinque di questa mattina (ora locale), 25mila persone erano ancora senza luce, ha ammesso Pacific Gas & Electric. Il sindaco Daniel Lurie ha chiesto ai residenti di rimanere a casa, laddove possibile.   
21 Dicembre 2025

