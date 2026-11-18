(Adnkronos) – Quattro italiani su dieci hanno già usato l’intelligenza artificiale per orientarsi tra le offerte del Black Friday, ma in pochi sarebbero disposti a lasciarle l’ultima parola. All’AI va il lavoro di confronto, mentre la decisione resta saldamente nelle mani dei consumatori. E’ quanto emerge dalla nuova ricerca di Trustpilot, la più grande piattaforma aperta di feedback dei consumatori al mondo, che per il terzo anno consecutivo analizza come cambiano abitudini e comportamenti degli italiani nella stagione degli sconti. Accanto all’AI, la ricerca descrive un consumatore che non dà nulla per scontato, che confronta i prezzi, controlla che lo sconto sia reale e consulta le recensioni prima di decidere. Lo stesso consumatore, però, davanti a un countdown o a un avviso di “ultimi pezzi disponibili” non sempre resiste alla tentazione di acquistare d’impulso.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata anche nelle abitudini del Black Friday. Il 40% degli italiani l’ha già utilizzata almeno una volta per confrontare prezzi e offerte e quasi 1 su 4 (24%) lo ha fatto più di una volta. A guidare il cambiamento sono i Millennials, con il 58% dei 25-34enni contro appena il 26% degli over 55. Gli italiani sanno però bene cosa affidarle. Il 56% delegherebbe all’AI il confronto dei prezzi e il 33% la selezione dell’offerta migliore, mentre il 27% la userebbe per sintetizzare le recensioni o scegliere tra prodotti simili. La fiducia si ferma però alle porte del carrello. Solo il 6% lascerebbe all’AI l’aggiunta automatica dei prodotti e il 15% non le affiderebbe nessuna di queste attività.

Anche davanti a una raccomandazione dell’intelligenza artificiale, gli italiani non rinunciano a verificare. Solo l’11% acquisterebbe un prodotto basandosi unicamente sul consiglio dell’AI, mentre la metà (50%) controllerebbe prima le recensioni del prodotto. Il 13% non si fiderebbe affatto di un suggerimento generato dall’AI. Un atteggiamento che riflette il ruolo centrale delle recensioni nelle scelte del Black Friday, considerate importanti nel processo decisionale dall’87% degli italiani. La verifica, del resto, è ormai la norma. Nove consumatori su dieci (93%) effettuano almeno un controllo prima di acquistare un prodotto in offerta, il 66% confronta il prezzo su altri siti e il 53% controlla quanto costava nelle settimane precedenti, per accertarsi che lo sconto sia reale. Più attenta di tutti alle recensioni è la Gen Z, con il 56% dei 18-24enni che le legge prima di acquistare un prodotto in offerta, contro il 35% degli over 55.

Il 47% degli italiani ammette di aver acquistato in fretta durante il Black Friday per paura di perdere un’offerta, spinto da countdown o avvisi di scorte limitate. Nella maggior parte dei casi l’acquisto si è rivelato comunque soddisfacente (37%), ma un 10% se n’è pentito. A cedere di più alla Fomo, la paura di lasciarsi sfuggire un’occasione, sono i 25-34enni: il 67% ha acquistato d’impulso per non perdere l’offerta, contro il 34% degli over 55.

“Gli italiani – commenta Nicoletta Besio, general manager South Europe Trustpilot – hanno trovato un equilibrio molto chiaro con l’intelligenza artificiale e la usano come un assistente efficiente. Delegano volentieri le attività più ripetitive, come il confronto dei prezzi, ma prima di acquistare vogliono sapere cosa ne pensa chi quel prodotto l’ha già comprato. E’ un riflesso prezioso, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le offerte a tempo spingono a decidere in fretta. E più l’AI diventa centrale nella ricerca, più conta la qualità delle informazioni da cui attinge. Le recensioni genuine sono la base di ogni consiglio affidabile, per le persone come per gli algoritmi”.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026