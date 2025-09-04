Attualità

Bjorn Borg, la notizia shock: “Ha un tumore alla prostata”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Bjorn Borg ha un tumore. Secondo quanto riportato dai media scandinavi, l'autobiografia 'Heartbeat', che racconta la vita dell'ex leggendario tennista svedese, conterrebbe una rivelazione shock: Borg starebbe combattendo con un cancro localizzato nella zona della prostata. Le indiscrezioni, in attesa delle conferme ufficiali, non raccontano però se il tumore sia guarito o meno, e hanno alimentato la preoccupazione intorno alle condizioni di salute di 'Ice Man'. Negli scorsi giorni né Borg né tantomeno i familiari hanno voluto commentare la notizia, che sarà svelata ufficialmente il prossimo 18 settembre, giorno dell'uscita ufficiale del suo libro. Inevitabile però che l'indiscrezione abbia scosso l'opinione pubblica e tutto il mondo del tennis. Borg durante la sua carriera ha infatti collezionato undici titoli del Grande Slam, tra cui sei Roland Garros e cinque Wimbledon consecutivi.  La sua rivalità con l'americano John McEnroe è diventata iconica e ha contribuito ad alimentarne la leggenda, ispirando anche il film, appunto, 'Borg McEnroe'.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Messi, ultima partita con l’Argentina in patria. Scaloni scoppia a piangere

11 minuti fa

Sinner, torna il Six Kings Slam. E a trasmetterlo sarà… Netflix

58 minuti fa

Poste, da Antitrust via libera senza condizioni ad acquisizione del 15% di Tim

1 ora fa

Dolcificanti “collegati al declino cognitivo”: lo studio Usa

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio