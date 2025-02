Bit Milano 2025, in Puglia oltre 20 mln di presenze nel 2024, estero +22%

(Adnkronos) – Alla Bit 2025 la Regione Puglia brilla per le performance con ottimi risultati che richiedono una governance che possa gestire e continuare a qualificare il turismo pugliese. Il turismo internazionale in Puglia nell’ultimo anno ha avuto un notevole incremento con un +22,6% per gli arrivi e un +21,9% per le presenze. Dal 2015 al 2024, in Puglia, gli arrivi dall’estero hanno registrato un + 228% e le presenze un +166%. Le performance turistiche della Puglia dello scorso anno, a cura dell’Osservatorio Regionale del Turismo, sono state presentate questa mattina nel corso della conferenza stampa istituzionale svoltasi nella Bit a Milano dal titolo: 'Puglia Destination Go – Il percorso della destinazione turistica tra risultati e visione del futuro'. “I dati sulla crescita del turismo, e più in generale del territorio, sono molto importanti e non si calcolano a giornata, ma nel lungo periodo. E se qualcuno pensa che questi risultati si possano ottenere senza investimenti si sbaglia * ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano collegato on line -. Si tratta di investimenti che consacrano Pugliapromozione come una vera e propria agenzia generale di promozione del territorio, che è alla base della relazione armonica che esiste tra le altre agenzie, la giunta e l'amministrazione regionale, con il parternariato di ogni settore”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Febbraio 2025