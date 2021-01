Il motto è In Europa… con Furore. Ed è vero. Parliamo di Mauro Furore, foggiano, classe 1988, parlamentare europeo con il Movimento 5 Stelle. Rigorosamente single, laureato in legge, mette, appunto, furore e passione, uniti alla competenza nella sua missione politica. Ed è un bene visto l’ impegno col quale agisce per la Puglia e specialmente per la sua Foggia che definisce città “Cara e martoriata”. Lo abbiamo intervistato raggiungendolo a Bruxelles.

Furore, parliamo di lei. Si descriva…

“Mi occupo di politica dal 2012, nato nelle file dei 5 Stelle, attivista a Foggia e per molto tempo braccio destro dell’attuale assessora Barone. Sono deputato europeo dal 2019”.

Lei è competente, forse uno di quelli dotati di maggior qualità, di fondi europei. Che fare?

“I fondi si dividono in diretti ed indiretti. Al Sud non abbiamo avuto buona capacità di utilizzo e questo problema riguarda anche la Puglia. Spero di poter contribuire a fare in modo che si inverta la rotta. La vera sfida nei prossimi sette anni non è se arriveranno i fondi, ma è spenderli tutti e soprattutto bene”.

Come intende muoversi?

“Su tre assi. Prima di tutto l’ambiente, tema al quale l’Europa tiene molto, penso alla green economy, alla sostenibilità e alla digitalizzazione, riqualificazione degli edifici e delle strutture. Poi i trasporti, ed io faccio parte della relativa commissione. Sarebbe opportuno potenziare le auto elettriche, infine l’agricoltura aiutando i giovani. Bisogna investire correttamente i fondi europei in agricoltura per evitare quanto è accaduto in Puglia recentemente”.

Che cosa ha prodotto la pandemia in Puglia a suo parere?

“Gravi ripercussioni sulla sanità pubblica specialmente. Sono venute fuori tutte le magagne di anni di sperpero e di tagli. Bisogna cambiare con modernizzazione, digitalizzazione, riduzione dei tempi e delle liste di attesa”.

Chi è Furore?

“Un giovane che ama questo lavoro. Noi politici siamo cittadini che devono lavorare al servizio della gente con saggezza e soprattutto umiltà, cosa che non sempre succede”.

Bruno Volpe

