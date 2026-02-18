Bimbo trapiantato a Napoli, oggi la decisione sulla compatibilità del nuovo cuore

(Adnkronos) – Sarà valutata oggi mercoledì 18 febbraio la compatibilità del nuovo cuore per il bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita, dopo il trapianto fallito il 23 dicembre. L'Azienda ospedaliera dei Colli ha fatto sapere che "ogni decisione in merito all’allocazione dell'organo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi mercoledì si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente, ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi. Tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso". "Si deve valutare se il gruppo sanguigno del cuore da impiantare sia compatibile con quello del piccolo Domenico e se il bimbo sarà trapiantabile", ha spiegato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo ricoverato in terapia intensiva. Nella serata di martedì mamma Patrizia era stata convocata dalla direzione sanitaria perché c'è un cuore per un potenziale trapianto, ma la decisione è rimessa al team di specialisti in arrivo oggi. Un pool di medici da tutto il mondo studierà il caso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato martedì a Patrizia, la madre del piccolo per esprimere la sua solidarietà. La premier ha assicurato "avrete giustizia", come ha riferito l'avvocato Petruzzi.

