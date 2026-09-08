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Bimbo di 7 anni scende dall’auto del papà e viene investito da un’auto a Prato: è gravissimo

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(Adnkronos) – Un bambino di 7 anni nella serata di lunedì 7 settembre è stato investito da un'auto a Prato ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove si trova tutt'ora ricoverato. L'incidente si è verificato in via del Purgatorio. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza inviata dal 118 e agenti della polizia locale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe sceso dall’auto del padre, che aveva appena parcheggiato, e avrebbe attraversato la strada venendo investito da un’altra auto condotta da un uomo di 37 anni. Il 37enne è stato sottoposto agli accertamenti previsti ed è risultato negativo sia all’alcoltest sia al test tossicologico. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

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