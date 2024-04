Bimbo di 4 anni investito da auto nel Bresciano, è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito oggi, 2 aprile, dopo essere stato investito da un'auto a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in corso Giuseppe Zanardelli. Il bimbo – fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia – è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con un trauma cranico e uno a una gamba. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2024