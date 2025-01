Bimbo di 2 anni mette in bocca oggetto elettrico e prende scossa, è grave

(Adnkronos) –

Avrebbe messo in bocca un oggetto elettrico prendendo la scossa. Resta in prognosi riservata il bimbo di due anni ricoverato al Policlinico di Messina per una grave ustione alla bocca. Il piccolo è giunto ieri sera nel nosocomio della città dello Stretto, dopo il trasferimento in elisoccorso dal pronto soccorso di Modica, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino, mentre si trovava in casa, avrebbe messo in bocca un oggetto elettrificato venendo raggiunto da una forte scarica elettrica. Immediatamente soccorso, è stato condotto in gravissime condizioni in ospedale, dove i medici ne hanno disposto il trasferimento. Il piccolo è adesso sedato e ricoverato alla Rianimazione pediatrica al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono stazionarie ma gravi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Gennaio 2025