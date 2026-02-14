Attualità

Bimbo con cuore danneggiato a Napoli, il legale: “Per Bambin Gesù non è più trapiantabile”

(Adnkronos) – Arrivato il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il “cuore bruciato”. “Secondo l’ospedale Bambino Gesù” il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli “non è più trapiantabile”. Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con la trasmissione televisiva 'Mi manda Raitre'. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Febbraio 2026

