Bimbo con cuore danneggiato a Napoli, appello Ordini medici: “Ricostituire équipe prima possibile”

(Adnkronos) – "Ricostruire il prima possibile l'équipe che si occupa dei trapianti" dell'ospedale 'Monaldi' di Napoli dove l'attività è al momento sospesa dopo il caso del bambino che ha ricevuto un cuore 'danneggiato'. A lanciare l'appello è il presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli.  "Al di là delle responsabilità del caso specifico, molto complesso – che è assolutamente corretto vengano indagate e perseguite – in Italia ogni anno di effettuano 400 trapianti di cuore senza nessun problema – spiega Anelli all'Adnkronos Salute – Capisco il dramma della famiglia, è corretto fare una ulteriore e puntigliosa verifica delle procedure visto che hanno messo la vita del proprio figlio nelle mani dei medici, ma ci sono tanti pazienti che aspettano una risposta. Non possiamo deludere la loro speranza".  
Pubblicato il 14 Febbraio 2026

