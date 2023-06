Bimba scomparsa a Firenze, proseguono ricerche e indagini

(Adnkronos) – Proseguono le ricerche della bambina peruviana Kataleya Mia Chicllo Alvarez, che i familiari chiamano Kata, scomparsa da Firenze sabato scorso. La piccola ha 5 anni ed è stata vista l'ultima volta nel cortile dell'ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100, nel quartiere di Novoli, nella zona nord della città, dove abita la famiglia insieme a circa cento persone, in gran parte romeni e peruviani. Si indaga in ogni direzione, gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella di un eventuale rapimento per vendetta. Proprio la madre della piccola, rispondendo ieri ai giornalisti, ha affermato: "Ho detto ai carabinieri chi può averla presa". "Non si è mai allontanata da sola". "Per me qualcuno me l'ha presa e portata via, l'ho detto ai carabinieri", ha aggiunto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Giugno 2023