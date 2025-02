Bimba sbranata da pitbull, il papà indagato per omicidio colposo

(Adnkronos) –

Indagato per omicidio colposo e omessa custodia e vigilanza del cane il padre della bimba di 9 mesi uccisa dal pitbull di famiglia in casa ad Acerra, in provincia di Napoli. Lo ha stabilito la Procura di Nola. Il 25enne, secondo quanto da lui stessi riferito alla polizia, non si era accorto di quanto accaduto poiché si era addormentato. Come da prassi, la Procura ha disposto anche gli esami tossicologici sull'uomo che, in vista dell'autopsia sul corpicino della bimba, è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. La piccola era morta prima dell'arrivo al pronto soccorso Villa dei Fiori, per le gravi ferite alla testa, al volto e agli arti. Nel frattempo, il cane è stato affidato ai veterinari dell'Asl Napoli 2 che hanno accertato come l'animale fosse privo di microchip. Dalle testimonianze di alcuni residenti, è emerso che lo stesso Pitbull in estate aveva azzannato un altro cane di piccola taglia, uccidendolo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Febbraio 2025