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Bimba di due anni morta al Buzzi: indagati tre medici dell’ospedale dell’ospedale di Rho

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(Adnkronos) – Tre medici dell'ospedale di Rho (Milano) risultano indagati per la bambina di due anni morta, mercoledì 9 settembre, al Buzzi di Milano.  La piccola era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d'urgenza all'ospedale Buzzi a Milano dove è deceduta. 
﻿Il fascicolo per omicidio colposo era stato aperto dalla pm Rosaria Stagnaro. I genitori della bambina hanno presentato una querela in Procura a Milano nei giorni scorsi. Si tratta di una denuncia in cui i familiari ricostruiscono le fasi della vicenda riguardante la piccola, la quale era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d'urgenza all'ospedale dei bambini dove è deceduta. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

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