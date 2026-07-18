Attualità

Bimba di 4 anni annega nella piscina dell’albergo a Milano Marittima﻿

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina dell'albergo a Milano Marittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul caso e i sanitari del 118. "Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima – scrive sui social il sindaco di Cervia Mirko Boschetti – In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Lago di Garda, si tuffa per salvare ragazzo e non riemerge

1 ora fa

Mondiali, Francia ‘boccia’ finale per terzo posto: “Non vogliamo giocare”

1 ora fa

Cucchi, condanne per falso e depistaggio durante processo: “Finalità depistante la verità”

1 ora fa

Djokovic e sconfitta con Sinner a Wimbledon: “Non sono riuscito a recuperare”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio