Bill Gates pazzo di Sinner: “Jannik è incredibile” – Video

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha un tifoso speciale, Bill Gates. Il magnate e filantropo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, rivela la sua ammirazione per l'azzurro, numero 1 del tennis mondiale. "Credo che Sinner sia incredibile, fra i giovani giocatori è davvero quello che preferisco", dice Gates, che apprezza il 23enne non solo per le sue qualità tecniche. "È incredibile, meraviglioso, sta sempre calmo, ha un'attitudine sempre positiva ed è davvero una stella", dice. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Febbraio 2025