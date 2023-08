Bilancio stellare per la prima edizione di Digital&Stars

“Abbiamo invitato degli amici e ha risposto il territorio”: questa la prima considerazione a caldo dell’evento Digital&Stars da parte degli organizzatori. E si, perché i ragazzi di Comunica Creative Company e Max Brigida di Software Italiani non si attendevano un tale entusiasmo che ha smosso da più parti d’Italia, e del mondo, stando alle registrazioni dei partecipanti, persone affascinate dal mondo digitale. Nell’incantevole scenario del Chiostro del Comune di Manfredonia, la prima edizione di Digital&Stars è stata l’occasione per presentare storie di successo, di come sta evolvendo anche il mondo accademico e istituzionale attraverso le nuove tecnologie e delle sfide che ancora ci attendono. Focus dell’evento: l’innovazione raccontata a tutto tondo.Il filo della narrazione durante la serata ha attraversato ambiti molteplici ma con il desiderio/intento comune di apportare un beneficio significativo nella società e innalzare il grado di benessere di una comunità. Indipendentemente da quale prospettiva si adotti o quale definizione si scelga per comprenderla meglio, la trasformazione digitale dunque è in fase avanzata e sta cambiando il mondo a cui siamo abituati.A portare i propri saluti e quelli dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia il Sindaco Gianni Rotice ed il Vice Sindaco Giuseppe Basta, convinti del fatto che il digitale debba essere di supporto agli amministratori al fine di colmare il divario comunicativo che spesso si genera tra i cittadini e la tecnostruttura pubblica.Storie di vita, ospiti illustri, musica e buon cibo sono stati la miscela giusta per il grande successo dell’evento. Tre i panel proposti “Digital & Territorio: come il digitale influisce ed influirà sui territori in cui viviamo”, “Digital, Cultura & Intrattenimento: come il digitale ha cambiato il mondo dell’intrattenimento” e “Digital, Ambiente, Sostenibilità & Care: l’importanza del digitale nel settore del benessere ambientale ed umano” moderati magistralmente da Max Brigida, Founder – Software Italiani, Antonio De Michele – Comunica Creative Company e Francesca Pedico, Co CEO – Likeabee, Co Founder – Yell! Culture Digitali.“Siamo felici per l’affluenza di pubblico della 1ª edizione con oltre 250 persone da 21 città diverse fra Gargano e Puglia, e non solo, a testimonianza che il territorio è pronto alla digitalizzazione e a creare nuove opportunità per attrarre professionisti a ripopolare la nostra terra e mantenere, evitandola, la fuga di cervelli dei nostri giovani – ha dichiarato Max Brigida, mentre Antonio De Michele ha così concluso: “ Sin dai giorni precedenti all’evento abbiamo avuto la percezione che i numeri sarebbero stati dalla nostra, perché le richieste e l’entusiasmo da parte del mondo dell’imprenditoria, piuttosto che della società è stato un crescendo, tanto da farci spingere a fissare già la data della seconda edizione: 20 luglio 2024”.

La manifestazione ha visto il patrocinio del Comune di Manfredonia, Università di Foggia, Camera di Commercio di Foggia, Confcommercio Foggia, Federeventi Italia, Confartigianato Imprese Foggia.



Pubblicato il 11 Agosto 2023