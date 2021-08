” Bilancio estivo positivo, ma i problemi restano”: Gino Notarangelo, presidente Federalberghi Foggia e titolare del noto Resort Gattarella di Vieste,un gioiello, commenta l’ andamento del turismo e la situazione degli hotel nel foggiano.

Presidente Notarangelo: il dottor Caizzi sostiene che luglio e agosto sono andati a gonfie vele, tuttavia bisogna aspettare come cartina di tornasole settembre ottobre. Che ne pensa?

” Ha ragione, concordo con lui. Aggiungo un problema che tanti colleghi hanno segnalato. Ovvero, abbiamo i clienti, però mancano i dipendenti. Cioè quest’ anno settori come gli alberghi e i ristoranti hanno riscontrato una carenza di personale, eppure lamentiamo disoccupazione. Alcuni colleghi non hanno potuto utilizzare tutte le camere per carenza di camerieri ai piani. Insomma, pienone di turisti, poco personale,un paradosso”.

E il Gargano?

” Noi qui facciamo i salti mortali. A volte sembra che il turismo regionale sia solo Polignano, Monopoli e Salento. E’ un retaggio politico del passato che si ripropone, il Gargano di fatto è assente o quasi. In più paghiamo qui la carenza di infrastruttire sia ferroviarie che la sostanziale inoperatività dello scalo aereo.. Insomma mentre per il Salento si spinge, anche giustamente sulla notte della Taranta, il Gargano è spesso trascurato”.

Che fare per il futuro?

” Intanto destagionalizzare e subito i flussi turistici, facendo in modo che si possa lavorare a settembre ed ottobre. Poi programmare in anticipo, la Regione si muove con ritardo. Vero, abbiamo fatto lo spot turistico più bello e premiato, ma è arrivato a giugno, quando gli altri si erano mossi tanto tempo prima. La programmazione si realizza con l’ anticipo di un anno, sin da settembre quando i tour operator stampano i cataloghi. Non è pensabile andare avanti con approssimazione e scarsa programmazione”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!