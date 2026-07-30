Bilancio e opere pubbliche: sempre più serrato il confronto tra maggioranza e opposizione

È passato nel consiglio comunale di ieri l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per il triennio 2026-2028. Molto orgoglioso dei risultati, nella chiosa della sua relazione, l’assessore Davide Emanuele, come riportato in altro articolo della pagina.

L’opposizione ha bocciato in toto la manovra e, nelle parole di Claudio Amorese, ha inteso “ristabilire la cornice su cui soffermarsi”. “Si scaricano ancora colpe su questioni che non riguardano il consiglio di oggi – ha detto il capogruppo di FdI –. Non si può più parlare di passato, perché noi abbiamo patito un salva-enti”. E ancora: “Questo bilancio è in attivo perché per dieci anni abbiamo pagato un debito”, che ha attribuito alle amministrazioni di centrosinistra. “Invece del passato, l’assessore parli di quello che vuole produrre. Il bilancio di oggi è disastroso sia per gravi colpe nella gestione dei servizi comunali, sia nella vigilanza dei progetti da parte della politica”.

Sui 12 milioni di euro di avanzo ha aggiunto: “Ancora una volta dovremo destinarli a cose non prioritarie che riguardano i cittadini”. Ha elencato le cifre richieste per le utenze Aqp e Amgas “di cui non si sapeva niente prima. Non è una corretta gestione del patrimonio comunale”. Ha evidenziato i maggiori costi per il servizio di Amiu e per il conferimento in discarica”.

Ha poi analizzato i progetti Pinqua: “Con questa variazione di bilancio dobbiamo coprire i 6 milioni di euro di definanziamento che questa amministrazione è riuscita a perdere per gli alloggi di edilizia residenziale sociale: 56 alloggi tra via Capitanata e via San Severo. Prendetevi le vostre responsabilità: si dovevano eliminare le baracche e non ci siete riusciti. Oggi questi 6 milioni li pagheranno i cittadini per le vostre inefficienze”.

Inoltre, con riferimento al Pnrr: “Ci sono 7 milioni e 296 mila euro per la rinuncia a cinque asili nido. Su questo punto il M5S fu inascoltato”, ha ripreso il capogruppo, secondo una contestazione giocata in gran parte all’interno della maggioranza. Ha inoltre riaperto la questione, già sollevata dal partito, sui buoni educativi 0-3 anni. “Se la Regione non rifinanzia gli asili nido, saranno al collasso. C’è bisogno di una presa di posizione politica molto forte”.

D’accordo sulle transazioni: “Il passo su Amica è tardivo, ma va nella direzione giusta. Non significa però che si transiga e la questione si chiuda. Bisognerà poi venire in consiglio comunale e capire in quella sede. Ci sono numerose storie che vengono dal passato e non si può chiedere, ora per allora, di assumerci le responsabilità. Valuteremo in base alle carte che ci verranno presentate”.

Tema caldo quello delle opere pubbliche. Risalgono a qualche giorno fa il sopralluogo nel cantiere della piscina comunale e la diffusione, con un comunicato, della cronaca e della cronistoria della struttura. Secondo Amorese, oggi “non ci si può mettere le medagliette se per due anni e mezzo si è latitato. Quella struttura l’abbiamo in passato riattivata trovando dei finanziamenti. Oggi rischia di essere una cattedrale nel deserto. Suggeriamo di individuare altri fondi”.

Un consiglio abbastanza in linea con quanto dichiarato dallo stesso assessore Galasso in replica, circa l’utilizzo di una struttura scoperta, senza spazi prendisole, che non può servire nemmeno per l’attività agonistica. L’urgenza, oggi, ha detto l’assessore, è “non finire in tribunale” e terminare questa eterna incompiuta. Poi si valuteranno ulteriori passi.

E i Pinqua? Galasso ha replicato nettamente ad Amorese, che lo aveva inoltre invitato a dimettersi. Delibere alla mano, ha mostrato come anche l’ultimo progetto esecutivo degli alloggi popolari risalga a pochi giorni prima dell’insediamento della giunta Episcopo nel 2023. “Quindi il progetto lo avete fatto voi”. In origine, poi, ci sono stati i commissari, la giunta che si è insediata a metà dicembre e la sua delega partita all’inizio del 2024.

Amorese ha insistito sulle “numerose opere pubbliche bloccate”. Ritiene che fra queste ci siano l’Anfiteatro Mediterraneo, o perlomeno soggetto a un “rallentamento” del cantiere; il mercato dei fiori del cimitero e, riportando una voce, anche lo Zaccheria. Scorrendo puntualmente la relazione dei revisori dei conti, ha evidenziato i “ritardi nell’approvazione del Piao” e le relative conseguenze.

In una sala quasi vuota nei banchi della minoranza, è passata anche la Consulta della cultura con il relativo regolamento.

Ecco le parole del vicepresidente della commissione cultura, Antonio De Sabato, sempre molto attento e operativo nel settore. “Oggi è un giorno importante. Molto spesso ci si perde in chiacchiere per parlare del nulla. Di tutte queste ore non mi è rimasto nulla e non so nemmeno che ore sono”, ha detto con il suo tono sempre un po’ provocatorio.

Ha sottolineato “l’immensa apertura di questa amministrazione” in un percorso avviato nel 2024, quando la commissione cultura ha accolto le istanze del territorio. “Il percorso propedeutico è stato un momento di grande partecipazione e condivisione. Oggi ha trovato spazio nel regolamento anche l’aspetto della ‘filiera’. Dobbiamo ricordare che abbiamo accolto i ragazzi che ne fanno parte e che, per anni, si sono battuti. Non venivano mai ascoltati su una visione della città che tenesse in gran conto coloro che lavoravano nelle maestranze. Sono convinto che con questo organismo possiamo mettere in circolo quelle idee che sono patrimonio della comunità”.

Ha ricordato i grandi eventi di Monde e Giò Festival: “Non sono fenomeni occasionali, ma nascono da un decennio di lavoro. La consulta può essere l’avanguardia e l’avamposto dove altre idee possono germogliare ed essere messe a sistema. Non solo non è vero che di cultura non si mangia, ma con essa si cresce e può trovare compimento quella ‘rivoluzione culturale’ che tutti noi auspichiamo in campagna elettorale, ma di cui troppo spesso poi ci dimentichiamo”.

Anche su questo punto si sono registrate le critiche dell’opposizione e di FdI. Il capogruppo Amorese ha parlato di un possibile “finto ascolto, e poi beneficiano sempre gli stessi”. Ha chiesto lumi sulle commissioni che giudicano i progetti e sulle procedure che ne disciplinano la nomina. Ha poi passato al vaglio il regolamento, nel quale è prevista la nomina del presidente: con quale criterio? Questo il ragionamento.

Altra idea è quella di un infopoint che si raccordi con le politiche turistiche da realizzare nel centro di Foggia, dopo un tavolo di ampia partecipazione. Amorese ritiene che una proposta del genere sia già stata avanzata e bocciata; il consigliere Mario Cagiano – da sempre molto vicino all’assessora Alice Amatore e alle sue politiche culturali – ha replicato che ciò non è mai avvenuto e non potrebbe avvenire. Si vedrà.

Tuttavia c’è stata un’apertura da parte della sindaca sulla “mappatura dei beni culturali e immateriali” di Foggia proposta già con una mozione da FdI. “Il mondo della conoscenza – ha detto Episcopo- ci pervade ed è portatore di valori. Una proposta del genere non può che essere gradita alla maggioranza”.

Paola Lucino



Pubblicato il 30 Luglio 2026