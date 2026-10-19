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BigMama: “”Chi piange per il lavoro chiede una risposta, il Sud non può essere sempre ignorato””

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“Quando qualcuno si sente completamente in gabbia c’è bisogno che faccia qualcosa per uscirne. Per me è assurda anche l’idea di un padre di famiglia, di un fratello, di una mamma, ma anche di una persona della mia età che ha problemi sul lavoro e si ritrova a piangere, a chiedere aiuto e supporto, mi sta davvero spezzando il cuore in mille pezzi”. Così la cantante BigMama all’Adnkronos sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma ha espresso solidarietà agli autotrasportatori in sciopero nel Sud Italia per il caro carburanti. (Videonews di Lucrezia Leombruni)


Pubblicato il 19 Ottobre 2026

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