Biglietti gratuiti di Ataf alle categorie protette

Come previsto dall’art. 30 della Legge Regionale n. 18/2002 sulla disciplina del trasporto pubblico locale, anche l’azienda foggiana disciplina che i cittadini provvisti dei requisiti potranno recarsi tutti i giorni presso gli sportelli dell’Ufficio biglietteria del Terminal “Vincenzo Russo” di Piazzale Vittorio Veneto, rigorosamente muniti di mascherina indossata correttamente, secondo le disposizioni anti-Covid vigenti.

La distribuzione sarà immediata e, per evitare assembramenti, ATAF estende il periodo di rilascio a tutto il mese di dicembre (sabato compreso), dalle ore 8.30 alle 12.00, invitando gli utenti a non presentarsi in massa nei primi giorni, considerato l’arco temporale a loro disposizione.

Per il ritiro dei biglietti, gli aventi diritto dovranno presentarsi agli sportelli muniti della tessera attestante il possesso dei requisiti, rilasciata da ATAF, e di un documento di identità in corso di validità. Dovrà essere, inoltre, munito di delega chiunque ritiri le gratuità per conto di altri soggetti.

Per ricevere le informazioni ufficiali e restare sempre aggiornati su ATAF, è possibile scaricare gratuitamente da smartphone, tablet o pc l’applicazione di messaggistica gratuita Telegram e iscriversi al canale ATAF Comunica.

Condividi sui Social!