Big Mama a Domenica In: “Ho sconfitto il cancro ma non sono un’eroina”

(Adnkronos) –

"Il cancro per me è stato una parentesi che si è aperta e chiusa". Big Mama, ospite oggi a Domenica In, nell'intervista con Mara Venier risponde alle domande sulla malattia. La cantante ha affrontato cicli di chemioterapia per un linfoma. "All'inizio ti soffermi sulle cose che danno più fastidio agli altri che a te. All'inizio pensi che perderai i capelli… Quando ho saputo della malattia piangevo perché sapevo che sarei cambiata. Poi durante la malattia la priorità è stare con i piedi ben piantati a terra, essere lucidi", dice la cantante. "Io non pensavo alla morte, pensavo alla chemioterapia perché il mio obiettivo era tornare a Milano, in studio. Dovevo guarire per tornare a fare musica. Il cancro per me è stato una parentesi che si è aperta e chiusa. Io non sono un'eroina, sono solo un numero: sono una persona che ce l'ha fatta, sono felicissima perché mi sono ripresa la mia vita", aggiunge. "Prima mettevo il bene degli altri davanti al mio, ho iniziato a cambiare punto di vista: ho iniziato a mettere Marianna al centro e gli altri attorno", chiarisce. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Aprile 2024